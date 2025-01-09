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Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı için konuşulan tarih belli oldu

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı için konuşulan tarih belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretiyle somutlaşmasıyla başlayan süreç, siyasi parti görüşmeleriyle sürüyor. Haftaya ikinci İmralı ziyareti yapılması planlanırken, Abdullah Öcalan’dan beklenen “silahları bırakma” çağrısının şubat ayının ortalarında yapılacağı konuşuluyor.

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Bahçeli’nin çağrısının ardından İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ın yer aldığı heyet 28 Aralık 2024’te İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti.

15 Ocak’tan sonra yapılması beklenen ikinci görüşmeye yerine kayyım atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de katılması bekleniyor.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, heyet, eski HDP eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve eski kongre eş başkanlarından Leyla Güven’le de bulundukları cezaevlerinde görüşmek amacıyla Adalet Bakanlığı’ndan izin talep etti. Heyet, bu görüşmelerin ardından tüm temaslarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdikten sonra İmralı Adası’na ikinci ziyaretini yapacak.

İkinci görüşmenin ardından bir yol haritası çıkacağını belirten DEM Parti kaynakları, sonrasında bir yasal çerçeve hazırlanmasını ve şubat ayı ortasında Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapmasını bekliyor. Terör örgütlerinin silah bırakma aşamasına gelmesi durumunda, mevcut sistemde alternatif infaz modeli olan “ev hapsi (konutu terk etmeme)” yöntemiyle Öcalan’ın ev hapsine alınabileceği belirtiliyor.

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