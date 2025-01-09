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Akaryakıt fiyatları yine değişti! Bu kez indirim geldi

Akaryakıt fiyatları yine değişti! Bu kez indirim geldi

Akaryakıt fiyatları üst üste gelen zamların ardından bu kez düştü. İşte gece yarısı gelen indirim sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Yeni yıl ile birlikte akaryakıt fiyatları sürücülerin kabusu haline dönüşmüş, üst üste gelen zamlar sonrası cüzdanlar adeta tutuşmuştu. Yüzde 6'lık ÖTV zammı sonrası benzine 1 lira 25 kuruş, motorin ise 96 kuruşluk zam almıştı. Zam sonrası 1 litre benzin 45 TL'yi aşarken, motorin ise 47 TL bandına yaklaşmıştı. Ancak bu kez sevindiren haber geldi. Benzin ve motorinin aksine LPG​ fiyatında indirime gidildi.

LPG FİYATI DÜŞTÜ! İŞTE İNDİRİM  SONRASI YENİ LPG FİYATLARI

Dün gece yarısı itibarıyla LPG fiyatı 49 kuruş indirim aldı. İndirim haberinin ardından LPG fiyatı, İstanbul​'da 25.89 TL'ye, Ankara​'da 25.52 TL'ye, İzmir'de ise 25.80 TL'ye düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurunda yaşanan değişimlere paralel olarak rafineriler tarafından belirleniyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları dağıtım şirketlerinin belirlediği liste fiyatlarına bağlı olarak, şehirden şehire farklılık arz edebiliyor.

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