İsrail'de Türkiye ve Erdoğan korkusu Erdoğan'ın eylemleri İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinden endişeli olduğunu yazdı.

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Gazetede yer alan haberde, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından "Türkiye'nin Rusya ve İran'ın yerini alarak Suriye'yi uydu devlet haline getirmeye çalıştığı" iddia edilirken bunun, İsrailli yetkililer için "giderek artan bir endişe kaynağına dönüştüğü" ileri sürüldü.

Adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkilinin "Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinin" Tel Aviv için "son günlerde en önemli önceliklerinden biri haline geldiğini" söylediği iddia edildi.

İsrail yönetiminin ayrıca "Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerini" ele almak için "gelecek günlerde iki kritik görüşme planladığı" öne sürüldü.

Bu görüşmelerden birinin Savunma Bakanlığında diğerinin de Başbakan Netanyahu liderliğinde yapılacağı savunuldu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemleri İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor"

İsrailli yetkililerin Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'de en etkili güç haline geldiğine inandığı belirtildi.

Haberde, Suriye'deki son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlerinin "İsrail'in siyasi ve güvenlik liderleri için uykusuz gecelere neden olduğu" yazıldı.

Tel Aviv'in "Türkiye'nin stratejik bir tehdit haline gelme olasılığına hazırlandığı" iddia edilen habere göre, İsrailli yetkililer "Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinin iki ülke arasında ağır bir sürtüşme yaratma potansiyeli" taşıdığını düşünüyor.

İsrail ile PKK/YPG arasındaki ilişkilere dikkat çekildi

İsrail'in terör örgütü PKK/YPG ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğuna işaret edilen haberde, Tel Aviv'in bu konuda Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediği kaydedildi.

Suriye'deki son gelişmelerin ardından İsrail basınında Türkiye hakkında çıkan haberlerdeki artış dikkati çekiyor.

Jerusalem Post gazetesinde bu hafta yayımlanan habere göre, Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiği yönünde rapor sunmuştu.