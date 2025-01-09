Ev sahibinin yaptığına bak! Kirasını alamayınca kiracısını soydu, kapının kilidini değiştirdi

İstanbul Ataşehir'de bir ev sahibi, kirasını alamayınca kiracısının oturduğu evin kilidini değiştirdi ve iddiaya göre evdeki değerli eşyaları aldı. Kiracının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dönemde artan kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Nazım S. (46), uzun süredir Tuncay K.'nın (52) İstanbul Ataşehir'deki evinde kiracı olarak ikamet ediyordu. Ancak ikili arasında bir süredir yaşanan kira problemi, en sonunda savcılığa taşındı.

Ev sahibi adam, kiracısından aylık kira ödemesine zam talep etti ve bu nedenle ikili arasında gerginlik çıktı. Kiracı Nazım S., 21 Mayıs günü evine gittiğinde kapıyı açmak istedi ancak olmadı.

Soluğu emlakçıda alan adam duydukları karşısında şoke oldu. Emlakçı Murat K.'ya kapının kilidinin değiştirildiğini, bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu.

Emlakçının olayla ilgisi olmadığını öğrenen Nazım S., çilingir yardımıyla eve girmeyi başardı. İddiasına göre, evinde sakladığı 800 Euro'su, 10 bin lirası, bir adet replika Rolex marka saati, altınları ve telefonu ortalıkta yoktu.

Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Nazım S., ev sahibinin kilidi değiştirerek içeri girip para, altın ve değerli eşyasını çaldığını ileri sürdü.