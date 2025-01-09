Gazze'deki çatışmalarda 3 İsrail askeri daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'da çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ölen askerlerden ikisinin başçavuş rütbesinde olduğu belirtilirken, aynı çatışmada, aralarında durumu ağır olan bir subayın bulunduğu üç İsrail askerinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

​​​​​​​​​​​​​​Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 396’ya yükseldi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı da 831 oldu.​​​​​​​