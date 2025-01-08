2025'in en güçlü pasaportları: Türkiye kaçıncı sırada?

Oturum ile vatandaşlık planlaması alanında rehber niteliği taşıyan "2025 Henley Pasaport Endeksi" açıklandı. Türkiye, endekste dikkat çekici bir ilerleme kaydederek sıralamada 6 basamak birden yükseldi.

Abone ol

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanarak Henley & Partners tarafından hazırlanan “Pasaport Endeksi 2025” yayımlandı. Bu endeks, ülkeleri vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği destinasyon sayısına göre sıralıyor ve dünyanın en güçlü pasaportlarını ortaya koyuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, son 10 yılda 72 yeni destinasyona erişim sağlayarak büyük bir çıkış yaptı ve 185 ülkeye vizesiz giriş hakkıyla 10. sırada yer aldı. ABD ise bir basamak yukarıda, 9. sırayı elde etti.

AB'NİN 7 ÜLKESİ 4. SIRADA

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Kanada 7. sıraya yükselirken, Avustralya altıncı sıraya yerleşti. Avrupa Birliği’nin yedi ülkesi olan Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç, 191 destinasyona vizesiz seyahat hakkıyla 4. sırayı paylaştı. Aynı şekilde, Belçika, Yeni Zelanda, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık 190 destinasyon erişimiyle 5. sırayı aldı.

JAPONYA 2. SIRADA

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi Avrupa’nın önemli ülkeleri, birer sıra gerileyerek 192 ülkeye vizesiz erişimle 3. sırayı Finlandiya ve Güney Kore ile paylaştı. Japonya ise 193 ülkeye vizesiz giriş hakkıyla ikinci sırada yer aldı.

SİNGAPUR ZİRVEDE

Listenin zirvesinde ise Singapur bulunuyor. Singapur pasaportu, 195 destinasyona vizesiz seyahat olanağı sunarak dünyanın en güçlü pasaportu unvanını yeniden kazandı.

TÜRKİYE 6 BASAMAK ATLAYARAK 46. OLDU

Türkiye ise pasaport endeksinde önemli bir yükseliş kaydetti. 116 ülkeye vizesiz erişim hakkıyla geçen yıla göre 6 basamak yükselerek 46. sıraya yerleşti.