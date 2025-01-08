Fenerbahçe’ye Osayi-Samuel'den kötü haber

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in, yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Kulübün, bu durum karşısında sağ bek transferi için arayışlara başladığı iddia edildi.Abone ol
Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncudan kötü bir haber geldi.
İlerleme yok
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sözleşmesi sona erecek Bright Osayi-Samuel’in yeni sözleşme imzalamaktan uzak olduğu belirtildi.
Ayrıca haberin detaylarında Fenerbahçe’nin, her ihtimale karşı bir sağ bek bakmaya başladığı söylendi.