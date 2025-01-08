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Fenerbahçe’ye Osayi-Samuel'den kötü haber

Fenerbahçe’ye Osayi-Samuel'den kötü haber

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in, yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Kulübün, bu durum karşısında sağ bek transferi için arayışlara başladığı iddia edildi.

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Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncudan kötü bir haber geldi.

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Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sözleşmesi sona erecek Bright Osayi-Samuel’in yeni sözleşme imzalamaktan uzak olduğu belirtildi.

Ayrıca haberin detaylarında Fenerbahçe’nin, her ihtimale karşı bir sağ bek bakmaya başladığı söylendi.

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