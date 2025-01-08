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Davinson Sanchez'den hakeme eleştiri!

Davinson Sanchez'den hakeme eleştiri!

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, kupadaki Başakşehir maçının ardından "Hakem yorumu yapmayı sevmiyorum ama çok fazla şeye izin verildi bu maçta. Oyunun devamlılığı daha önemli. Kendini yere atma gibi şeyler sıkıntı" dedi.

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Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadelede kazanan çıkmadı. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, maçın ardından konuştu.

"HAKEM İZİN VERDİ"

Kolombiyalı savunma oyuncusu, şunları dedi:

Hakem yorumu yapmayı sevmiyorum ama çok fazla şeye izin verildi bu maçta. Oyunun devamlılığı daha önemli. Kendini yere atma gibi şeyler sıkıntı. Kazanabilirdik bu maçı. Birkaç hata yaptık. Top bizdeyken savunmada dikkatli olmalıydık. Birkaç pozisyon değil de genel olarak savunmada daha iyi olmalıydık. Oyunu da iyi okumalıydık. Oyuna iyi odaklanınca, topu yere indirince daha iyi bir takımız. Zaten bizim normalimiz de bu...

"ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ DURAN TOPLARA"

Davinson Sanchez, gol ve performansları için şu şekilde konuştu:

Çok iyi çalışıyoruz duran toplara. Hücumda başarılıyız bu konuda. Ancak stoperler olarak önceliğimiz savunma. Kalemizi son zamanlarda gole kapatamıyoruz. Başarsak daha iyi oluruz. İki gol attık ama iki gol yedik.

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