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Fahrettin Altun'dan ‘Türkiye yüzyılı: iletişimin yüzyılı’ vurgusu

Fahrettin Altun'dan ‘Türkiye yüzyılı: iletişimin yüzyılı’ vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şûrası Hazırlık Çalıştayı hakkında yaptığı açıklamada, iletişim alanındaki ulusal ve uluslararası başarıların devam edeceğini vurguladı. Altun, "Türkiye İletişim Modeli" çerçevesinde medya iş birliklerini güçlendirme ve etki alanını derinleştirme hedefleriyle çalıştıklarını ifade ederek, çalıştaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2. İletişim Şûrası Hazırlık Çalıştayını değerlendirdi. "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen çalıştayın hayırlı olmasını dileyen Altun, iletişim alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıların altını çizdi.

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 2018'deki kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin temsili ve marka değerinin güçlendirilmesi, devlet-millet iletişiminin sağlıklı hale getirilmesi gibi önemli hedeflerle çalıştıklarını belirterek, iletişimi kurumsallaştırma çabalarının "Türkiye İletişim Modeli" çerçevesinde uluslararası bir boyuta taşınacağını ifade etti.

Altun, şûra öncesinde düzenlenen hazırlık çalıştayına 425 iletişim profesyoneli, akademisyen ve entelektüelin katkı sunduğunu belirterek, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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