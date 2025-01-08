Galatasaray - Başakşehir maçında kazanan yok

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir’i konuk etti.

Rams Park’ta oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray’ın gollerini 51. Dakikada Davinson Sanchez ve 74. Dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Başakşehir’in golleri ise 35. Dakikada Deniz Türüç ve 53. Dakikada Piatek’ten geldi.

Başakşehir’de 75. Dakikada oyuna giren Onur Ergün, 86. Dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da Batshuayi 90+7. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Türkiye Kupası’nda Galatasaray, bir sonraki maçında Boluspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise sahasında Çorumspor’u ağırlayacak.

Galatasaray - Başakşehir maçının önemli anları

90'Karşılaşma 2-2 sona erdi.

90'Batshuayi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

90'Gabriel Sara ceza sahasında yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.

86'İkinci sarıdan kırmızı kart - Onur Ergün

74'GOL! Abdülkerim Bardakcı, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

69'Sara'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Batshuayi, dar alandan vuruşunu yaptı ama top kaleci Muhammed'in üstüne gitti.

67'Galatasaray, bu bölümlerde baskısını artırdı, Başakşehir ise hızlı ataklarla tehlike oluşturmak istiyor.

53'GOL! Piatek, Başakşehir'i yeniden öne geçiren golü kaydetti. Hızlı gelişen Başakşehir atağında, Figueiredo'nun sağ kanattan açtığı ortaya Piatek, düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve skoru 2-1'e getirdi.

51'GOL! Davinson Sanchez, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mertens, içeri ortaladı. Davinson Sanchez, Mertens'in ortasında yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

45'Galatasaray, bu dakikalarda rakip kalede baskı kurdu. Sarı-kırmızılılar, korner kullanıyor.

38'Başakşehirli futbolcu uzaktan kaleyi yokladı, kaleci Günay muhteşem bir kurtarış yaptı. Günay'dan dönen topa Piatek vurdu, ancak Günay bir kez daha başarılı bir müdahale yaptı.

35'GOL! Başakşehir, Deniz Türüç'ün kafa golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Lima'nın yaptığı ortaya, arka direkte Deniz Türüç kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.

31'Ceza sahasında Crespo, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Başakşehir cephesi penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.

27'Batshuayi'nin ara pasında Sallai hareketlendi ve ceza sahasına girdi. Sallai'nin sol çaprazdan vuruşu, savunmadan sekti.

22'Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Muhammed cıkardı, dönen topa Batshuayi hamle yaptı ancak top kalecide kaldı.

15'Karşılaşmanın ilk bölümünde tempo bir hayli düşük.

9'Sağ kanattan Kerem Demirbay, hareketlendi ancak tecrübeli oyuncunun topuna Crespo müdahale etti ve top kornere gitti.

4'Savunmadan atağa çıkan Opoku, Batshuayi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Başakşehir, serbest vuruş kazandı.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

Galatasaray - Başakşehir ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Jelert, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Kerem, Efe, Yusuf, Sallai, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Hamza, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek