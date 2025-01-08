Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi

Rize'de silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden PTT çalışanları Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt son yolculuklarına uğurlandı. Okumuş ve Bayazıt'ı öldüren H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, çelik yelek giydirilerek Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

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Rize'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki PTT çalışanı son yolculuklarına uğurlandı. İki çocuk babası 49 yaşındaki Selim Okumuş'un cenazesi Hemşin ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

PTT'de 21 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Ömer Bayazıt'ın cenazesi ise Derepazarı Belediyesi önünde düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi.

Selim Okumuş'un cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Bakan Uraloğlu, 26 yıldır PTT'de görev yapan Okumuş'un eşi Sevgi Okumuş ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Bu arada, Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince saklandığı bir binanın çatı katında yakalanan H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay: Dün Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine gelen kişi, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'a silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir kişi ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı ifade edildi.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazıt hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

Polis ekiplerinin çalışması sonucu zanlı V.K, Camiönü Mahallesi'nde yakalandı.