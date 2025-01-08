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HABER /  POLİTİKA

Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi'nden istifa etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi'nden istifa etti

 Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

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Kavaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurucusu olmaktan gurur duyduğu ve 4 yıldır büyük bir özveriyle emek verdiği DEVA Partisi'nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inandığını ancak gelinen noktada parti yönetiminin, çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdiğini belirtti.

"Siyasi yolculuğuma inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim"

Parti yönetiminin aldığı karar neticesinde kendisinin de bir değerlendirme yapma gereği duyduğunu dile getiren Kavaf, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir. Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."

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