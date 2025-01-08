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DS Automobiles'den ocak ayına özel finansman fırsatları

DS Automobiles'den ocak ayına özel finansman fırsatları

DS Automobiles, ocak ayı özel teklifleri kapsamında DS 7 ve DS 4 modellerinde finansman kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın DS 7 Opera BlueHDi 130 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 modelleri, 700 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor. Ayrıca, DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 360 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 300 modelleri de 1 milyon 500 bin lira kredi koşullarıyla satışa çıkarıldı. DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 ise yine 1 milyon 500 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Öte yandan, sportif tasarımıyla dikkati çeken DS 4 Performance Line PureTech 130 modeli, 550 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteğiyle yeni sahiplerini bekliyor. DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modelleri ise 500 bin lira kredi desteğiyle aynı koşullarla satışa sunuluyor.

DS 7, ön ve arka tasarımındaki belirgin çizgilerle öne çıkıyor. Araç, DS Pixel Led Vision 3.0 farlar ve DS Light Veil gündüz farlarıyla modern bir görünüm sunuyor. Teknoloji ve konforu bir araya getiren SUV, iç mekânda kullanılan teknolojiler ve özenli detaylarıyla fark yaratıyor. DS 7, tamamı otomatik şanzımanla birleştirilen üç farklı motor seçeneğiyle kullanıcıların tercihine sunuluyor.

DS Automobiles, DS 4 modeliyle kompakt hatchback segmentinde farklı bir tasarım sunuyor. Gizli kapı kolları ve heykelsi yan yüzeyleriyle dikkat çeken araç, aerodinamik tasarımı ve 19 inçlik jantlarıyla segmentine uygun bir yaklaşım sergiliyor. DS Aero Sport Lounge konseptinden esinlenen tasarım detayları, DS 4'ün dış görünümündeki tasarım anlayışını iç mekânda da sürdürüyor. İç mekânda kullanılan malzemeler ve tasarım unsurları, aracı bu sınıfta öne çıkan bir seçenek haline getiriyor.

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