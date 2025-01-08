Ferdi Tayfur'un bilinmeyen mülkleri de çıktı! Sadece telif geliri 35 milyon TL

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mal varlığı da günlerce konuşuldu. 3 milyar TL serveti olduğu iddia edilen Ferdi Tayfur'un sadece telif haklarından 35 milyon TL alacağı olduğu ortaya çıktı.

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Ferdi Tayfur​'un 3 milyar TL'lik servetinin 5 kardeş​ arasında nasıl pay edileceği merak konusu olmuşken, Tayfur'un yeni mülkleri de ortaya çıktı. Çocukları Ferdi Tayfur'un mülklerinden hariç telif hakları konusunda da gündeme gelecek.

FERDİ TAYFUR'UN 35 MİLYONLUK YENİ SERVETİ

Ferdi Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'te 80 daire ve 7 villası olduğu iddia edilirken, ayrıca Marmaris'te ise yarım adası olduğu öne sürüldü. Ferdi Tayfur mal varlıklarının dışında seslendirdiği ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortaya çıktı.

"Hatıran Yeter", "çiçekler Açsın", "Huzurum Kalmadı", Ben de Özledim" gibi şarkıların sahibi Ferdi Tayfur'un yıllar boyu çıkardığı binlerce albümü yer alıyor. Yapımcı kimliğiyle de tanınan Ferdi Tayfur'un yıl içinde 4 kez verilen hak edişlerinden 12 milyon TL kazanç el de ediyor. Yer alan birçok dijital platfomlardan da Ferdi Tayfur yılda 23 milyon TL gibi bir telif hakkı elde ediyor.

"ŞARKILARIM ÇOCUKLARIMIN DEĞİL"

Ferdi Tayfur birkaç yıl önce verdiği röportajda "Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir" demişti. Ferdi Tayfur'un bu kararına rağmen teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermediği için usta sanatçının şarkılarını okumak isteyenler varislerine bedel ödemek zorunda kalacak.