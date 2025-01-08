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Cem Küçük yazdı: 2027’de yapılacak seçimi çok merak ediyorum

Cem Küçük yazdı: 2027’de yapılacak seçimi çok merak ediyorum

Emeklilerin hükümete küskünlüklerinin devam ettiğini, asgari ücretin düşük kaldığını ve hayat pahalılığının devam ettiğini söyleyen Cem Küçük bugün kaleme aldığı yazısında tarih söyleyerek 'seçim' iddiasında bulundu.

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"O seçimin sonucunu şimdiden merak ediyorum. Tüm bu ekonomik sıkıntılara rağmen hükûmet tekrar seçim alacak mı, yoksa muhalefet ilk kez kazanacak mı?" ifadelerini kullanan Küçük yazısında şunları kaydetti:

Hükûmet emeklilere refah payı vermedi. Beklenti vardı ama olmadı. Emeklilerin hükûmete küskünlükleri devam ediyor. Asgari ücret de düşük kaldı. Hükûmet düşük gelirlileri de hâliyle memnun edemedi. Hayat pahalılığı devam ediyor. Enflasyonda hâlâ hissedilen bir şey yok...  

Öte yandan Suriye konusunda hükûmet başarılı. Orada ana aktör. Dış politikada büyük yol alındı. Herkes hükûmeti bu konuda alkışlıyor. Savunma sanayi muazzam. Terörle mücadele iyi gidiyor. Şimdi araya İmralı işi girdi...  

Muhalefet bildiğiniz gibi. Dişe dokunur tek önerisi yok. Bir şey dediği de yok. 2027 Kasım'da bence seçime gideceğiz. O seçimin sonucunu şimdiden merak ediyorum. Tüm bu ekonomik sıkıntılara rağmen hükûmet tekrar seçim alacak mı, yoksa muhalefet ilk kez kazanacak mı? Şayet muhalefet kazanamazsa yazarıyla, akademisyeniyle, siyasetçisiyle, gazetecisiyle başka kıtaya göç etmeleri gerekecek. 

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