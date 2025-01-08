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Antalyaspor Kulübü’nde yeni başkan belli oldu

Antalyaspor Kulübü’nde yeni başkan belli oldu

Antalyaspor Kulübü’nde yapılan olağanüstü genel kurulunda, Mustafa Ergün başkanlığa seçildi.

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Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, Mustafa Ergün başkanlığa seçildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki zaman zaman tartışmaların yaşandığı genel kurulda, başkanlığa Mustafa Ergün ile Sezgin Özer aday oldu.

Olağanüstü genel kurulda oy verme işleminin açık yapılması önergesi tartışmaya yol açtı. Yaşanan gerginlik üzerine divan başkanı Kamile Yıldırım Gülgün, sahne önüne yığılanların yerlerine geçmelerini istedi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de dernek üyelerini yatıştırmaya çalışanlar arasında yer aldı. Bu arada, salon dışında hazır bekleyen çevik kuvvet polisleri sahne önünde görev aldı.

Olağanüstü genel kurulda açık oy verme önergesinin geri çekilmesi üzerine salona 4 sandık getirildi ve seçime geçildi.

Genel kurul sonunda Ergün 352 oyla başkanlığa seçildi. Sezgin Özer ise 331 oy aldı.

Antalyaspor Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Ergün, yaptığı konuşmada, yeni bir sayfa açmaya geldiklerini söyledi.

Antalyaspor'un sportif başarılarının yanı sıra kurumsal yapısıyla da öne çıkmasını hedeflediklerini anlatan Ergün, spor otelinin projeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Antalyaspor'un bünyesinde kulüp, vakıf ve anonim şirket bulunuyor. "Antalyaspor Başkanı" görevini ise AŞ'nin başkanı üstleniyor.

 

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