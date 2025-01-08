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Dorsenin tabanına gizlemişler! Kapıkule'de ele geçirilenlere bakın: Tam 1526 adet...

Dorsenin tabanına gizlemişler! Kapıkule'de ele geçirilenlere bakın: Tam 1526 adet...

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir tırın dorsesinde 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen CT 1083 TK plakalı tır, risk analizi kapsamında incelemeye alındı.

X-ray taramasına alınan tırın dorsesinde yoğunluk belirlendi.

Aramada, dorsenin tabanına gizlenmiş 1526 cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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