'Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangının nedeni belli oldu

"Şakir Paşa Ailesi" dizisinin setinde çıkan yangının nedeni belli oldu. Elektrik kaynaklı olduğu belirlenen yangında, özenle hazırlanan 1200 metrekarelik alanda bulunan dekor tamamen kül oldu. Yapımcıya 50 milyon TL’lik zarar veren olay, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Abone ol

Geçtiğimiz haftalarda, "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin üçüncü bölüm çekimlerinin yapıldığı Kartal’daki dev platoda büyük bir yangın çıkmıştı. Ailenin Büyükada’daki köşkünü temsil eden ve büyük bir titizlikle hazırlanan dekor, yangında tamamen kül olmuştu. Olay, set ekibi ve yapımcılar arasında büyük bir panik yaratırken, yangının çıkış nedeni merak ediliyordu.

50 MİLYON TL’LİK KAYIP

Kulislere yansıyan bilgilere göre, yangının yapımcıya yaklaşık 50 milyon TL’lik zarar verdiği ifade ediliyor. Dizinin çekim sürecini olumsuz etkileyen bu olay, sektör içinde geniş yankı uyandırmıştı.

YANGIN ELEKTRİK KAYNAKLI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 1200 metrekarelik platoda meydana gelen yangının ardından hazırlanan İtfaiye Olay Raporu sonuçlandı. Raporda, yangının ana nedeninin tam olarak belirlenemediği, ancak elektrik kaynaklı olduğu bildirildi. Raporda ayrıca, özenle hazırlanan dekorun tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

YAPIM EKİBİ ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Bu beklenmedik felaketin ardından dizinin yapım ekibi, projeye devam edebilmek için yoğun bir çaba harcıyor. Büyük bir özveriyle kurulan dekorların yeniden inşa edilmesi ve set düzeninin sağlanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.