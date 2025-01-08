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Zamlar peş peşe geldi! Benzinden sonra motorine de zam

Zamlar peş peşe geldi! Benzinden sonra motorine de zam

Benzin ve motorin fiyatları son yapılan zamların ardından 45 lirayı da geride bıraktı. Önce ÖTV zammı sonra da petrol fiyatlarından artış tabelalara yansıdı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

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Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamlar tabelaya yansıdı. Benzine yapılan zammın ardından motorinde de fiyat artışı yaşandı. Motorinin litresinde gece yarısından itibaren 1 TL’lik yeni bir fiyat artışı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte son yapılan zam sonrası akaryakıt fiyatları…

Motorinin litresine gece yarısından itibaren 1 TL'lik zam yapıldı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü bir artışa neden oldu.

Peki, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL

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