İtalya'da küçük bir köy ağır bir şekilde hasta olmayı yasakladı

İtalya'nın güneyinde yer alan ve en fakir bölgelerinden biri olan Calabria'da yer alan Belcastro köyünün belediye başkanı Antonio Torchia, "acil tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir hastalığa yakalanmayı" yasakladığını açıkladı.

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Torchia, bu yasağı "şaka yollu bir provokasyon" olarak tanımlıyor. Torchia'ya göre bu yasak, bölge yöneticilerine yerel sağlık sistemine dair uyarıda bulunmaktan daha etkili.

Belcastro'nun 1.200 sakini 65 yaşından büyük, ancak en yakın acil müdahale birimi 45 km. uzakta.

Torchia, bu polikliniğe saatte sadece 30 km. hız yapılabilen bir yolla erişildiğini de sözlerine ekliyor.

Bu yüzden Torchia, "tıbbi müdahaleye ulaşmak için alınması gereken yolun en az hastalık kadar riskli olduğunu" belirtiyor.

Köydeki tek doktor muayenesinin düzensiz bir şekilde çalıştığını, hafta sonları, tatiller ve çalışma saatleri dışında hizmet vermediğini vurguluyor.

Belediye başkanının duyurduğu yasağın kapsamında "ev kazasına yol açacak aktivitelere katılmak, evi terk etmek, seyahat etmek ya da spor yapmak" da var. (BBC Türkçe)