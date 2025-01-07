BIST 9.972
DOLAR 35,34
EURO 36,60
ALTIN 3.009,06
HABER /  GÜNCEL

PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan 'İmralı görüşmesi' açıklaması

PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan 'İmralı görüşmesi' açıklaması

PKK elebaşı Mustafa Karasu, Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmelere ilişkin açıklamasında, Kürtlerin doğal haklarının pazarlık konusu olamayacağını belirterek demokratik dönüşüm çağrısı yaptı. Karasu, sürece dair belirsizliklere dikkat çekerken, mücadeleyi gevşetmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Abone ol

PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve yeni sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Karasu’nun açıklamasında “Heyette DEM’in eş başkanı niye yok? İmralı'ya DEM gidecekse, DEM’in yönetimi var. Öyle hemen havaya girme, kendini kaptırma olmamalı” demesi ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu açıklamasında şunları söyledi:

“Doğal haklar pazarlık konusu olamaz. Kürtlerin de hakları var. Anadil olsun mu olmasın mı, Kürtlerin öz yönetimi olsun mu olmasın mı, Kürtlerin varlığı tanınsın mı tanınmasın mı? Bu pazarlık konusu mudur? Doğal haklarıdır Kürtlerin.

Bir süreç deniliyor ama adı yok. Adını bütün herkes biliyor. Halk da biliyor, siyasal güçler de biliyor, dünya da biliyor. Önderlikle bir görüşme niçin yapılır? Neyle ilgilidir bu? Önderlik herhangi sıradan bir tutuklu değil ki! Bir halkın temsilcisi, önderidir.

Önder Apo, Demokratik dönüşüm diyor. Atılacak adımların amacı Türkiye'de demokratik dönüşümü sağlamaktır.

Daha bir şey olmamış ama birisi diyor 15 Ocak'ta ne olacakmış, 14 Şubat'ta ne olacakmış. Önderlik bu meclise niye vurgu yaptı? Daha meclisle konuşulmamış, meclis devreye girmemiş. Mecliste hangi tartışma olmuş?

Bütün partilerle görüşüyorlar. Herkesin görüşünün alınması lazım. Bu çerçevede meclis devreye girecek. Yasalar konusunda, anayasa konusunda isteklerde bulunmak gibi şeyler konuşulacak.

Süreç nasıl olacak? Önder Apo bazı şeyler söyleyecek, gerçekleşecek mi? Mesela demokratik dönüşüm sürecine girilecek mi?

Heyette DEM’in eş başkanı niye yok? İmralı'ya DEM gidecekse, DEM’in yönetimi var.

Öyle hemen havaya girme, kendini kaptırma olmamalı. Mücadele de devam etmeli. Ortada hala bir şey yok. Mücadeleyi gevşetmemizi gerektirecek hiçbir şey yok.”

Kaynak odatv

ÖNCEKİ HABERLER
Mekke'de şiddetli yağış sel felaketine yol açtı
Mekke'de şiddetli yağış sel felaketine yol açtı
Mersin'de zehirlenen 2 çocuk hayatını kaybetti
Mersin'de zehirlenen 2 çocuk hayatını kaybetti
ABD'deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla otomobili incelenecek
ABD'deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla otomobili incelenecek
Beşiktaş'tan Mert Günok paylaşımı
Beşiktaş'tan Mert Günok paylaşımı
Fitch: ABD 2025'te birçok mali politika zorluklarıyla karşı karşıya
Fitch: ABD 2025'te birçok mali politika zorluklarıyla karşı karşıya
DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretleri! Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti
DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretleri! Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geliyor
Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geliyor
ABD'li hava yolu şirketine ait uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu
ABD'li hava yolu şirketine ait uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelileri zorla gönderme olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelileri zorla gönderme olamaz
Bruno Lage'den Kerem sorusuna bomba yanıt
Bruno Lage'den Kerem sorusuna bomba yanıt
Çin'deki depremde ölü sayısı 126 oldu
Çin'deki depremde ölü sayısı 126 oldu