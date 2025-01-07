PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan 'İmralı görüşmesi' açıklaması

PKK elebaşı Mustafa Karasu, Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmelere ilişkin açıklamasında, Kürtlerin doğal haklarının pazarlık konusu olamayacağını belirterek demokratik dönüşüm çağrısı yaptı. Karasu, sürece dair belirsizliklere dikkat çekerken, mücadeleyi gevşetmenin mümkün olmadığını vurguladı.

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PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve yeni sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Karasu’nun açıklamasında “Heyette DEM’in eş başkanı niye yok? İmralı'ya DEM gidecekse, DEM’in yönetimi var. Öyle hemen havaya girme, kendini kaptırma olmamalı” demesi ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu açıklamasında şunları söyledi:

“Doğal haklar pazarlık konusu olamaz. Kürtlerin de hakları var. Anadil olsun mu olmasın mı, Kürtlerin öz yönetimi olsun mu olmasın mı, Kürtlerin varlığı tanınsın mı tanınmasın mı? Bu pazarlık konusu mudur? Doğal haklarıdır Kürtlerin.

Bir süreç deniliyor ama adı yok. Adını bütün herkes biliyor. Halk da biliyor, siyasal güçler de biliyor, dünya da biliyor. Önderlikle bir görüşme niçin yapılır? Neyle ilgilidir bu? Önderlik herhangi sıradan bir tutuklu değil ki! Bir halkın temsilcisi, önderidir.

Önder Apo, Demokratik dönüşüm diyor. Atılacak adımların amacı Türkiye'de demokratik dönüşümü sağlamaktır.

Daha bir şey olmamış ama birisi diyor 15 Ocak'ta ne olacakmış, 14 Şubat'ta ne olacakmış. Önderlik bu meclise niye vurgu yaptı? Daha meclisle konuşulmamış, meclis devreye girmemiş. Mecliste hangi tartışma olmuş?

Bütün partilerle görüşüyorlar. Herkesin görüşünün alınması lazım. Bu çerçevede meclis devreye girecek. Yasalar konusunda, anayasa konusunda isteklerde bulunmak gibi şeyler konuşulacak.

Süreç nasıl olacak? Önder Apo bazı şeyler söyleyecek, gerçekleşecek mi? Mesela demokratik dönüşüm sürecine girilecek mi?

Heyette DEM’in eş başkanı niye yok? İmralı'ya DEM gidecekse, DEM’in yönetimi var.

Öyle hemen havaya girme, kendini kaptırma olmamalı. Mücadele de devam etmeli. Ortada hala bir şey yok. Mücadeleyi gevşetmemizi gerektirecek hiçbir şey yok.”

Kaynak odatv