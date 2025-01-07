Fitch: ABD 2025'te birçok mali politika zorluklarıyla karşı karşıya

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin bu yıl borç limiti, bütçe ödenekleri ve vergi indirimleri gibi konularla ilgili önemli maliye politikası zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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Fitch'den yapılan açıklamada, ABD'nin 2025'te birçok mali politika zorluklarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

"BÜYÜK BORÇ YÜKÜ ORTAYA ÇIKACAK"

Açıklamada, ABD'nin bu yıl borç limiti, ödenekler ve vergi indirimleriyle ilgili önemli mali politika zorluklarıyla karşı karşıya olduğu ve bu zorlukların halihazırda büyük açıklar ve artan borç yükü ortamında ortaya çıktığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Federal hükümetin bütçe sürecinde uzun süredir devam eden zayıflıklar ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki kısıtlı çoğunluğu nedeniyle bunların hızla çözülmesinin pek olası olmadığına inanıldığı vurgulandı.

Borç limitini askıya alan son düzenlemenin süresinin bu yılın başında sona erdiği anımsatılan açıklamada, 36,1 trilyon dolarlık yeni borç limitinin 14-23 Ocak tarihleri arasında bağlayıcı hale geleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

VERGİ İNDİRİMLERİ DETAYI

Açıklamada, aralık ayında yürürlüğe giren geçici bütçe tasarısının hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlayacağı, ayrıca 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin de 2025'in sonunda sona ereceği belirtildi.

Önceki olaylara dayanarak borç limitinin artırılacağının veya yeniden askıya alınacağının varsayıldığı kaydedilen açıklamada, ancak borç limitinin artırılması veya askıya alınmasına yönelik tartışmaların 2025’in başlarında çözülmesinin beklenmediği çünkü Kongre'deki harcama politikalarıyla ilgili önemli görüş ayrılıklarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Noel öncesi hükümetin kapanmasının son anda önüne geçildiği anımsatılarak, söz konusu sürecin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın müdahalesi nedeniyle oldukça tartışmalı geçtiği belirtildi.

"GEÇİCİ BÜTÇEYE İHTİYAÇ DUYULABİLİR"

Geçici bütçe ile ilgili geçen ay yaşananların Kongre içinde ve Kongre ile Başkan arasında mali önlemler üzerinde anlaşmaya varma konusunda olası engeller olduğunu ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, özellikle harcama konularında süregelen politika anlaşmazlıkları ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki kısıtlı çoğunluğu nedeniyle hükümet kapanmasını önlemek için yeni bir geçici bütçeye ihtiyaç duyulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, 2025 ve 2026 yıllarında bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 7,5'ini aşacağının tahmin edildiği bildirildi.