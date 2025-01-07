Yunanistan'ı korku sardı: 'Türkler meydan okuyor'

Türkiye'nin Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de bugün başlattığı Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Yunan basınında "Türkler, üç yıl aradan sonra ilk büyük tatbikatla Ege'ye meydan okuyor" şeklinde yorumlandı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, bugün itibariyle Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda başladı. 7-16 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda 90 gemi ile 50 hava vasıtası ve toplamda 20 bin personel görev yapacak.

TÜRKLER 3 YIL ARADAN SONRA MEYDAN OKUYOR

Türkiye'nin 3 denizde birden 10 gün sürecek Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Yunan basınında da geniş yankı buldu. Tatbikatı haberleştiren Yunan basını Türkiye'nin 3 yıl aradan sonra meydan okuduğunu yazdı. CNN Greece'de yer alan Maria Colona imzalı haberde tatbikat "Mavi Vatan: Türkler, üç yıl aradan sonra ilk büyük tatbikatla Ege'ye meydan okuyor" başlığıyla okuyuculara servis edildi.

Türkiye'nin Ege'de büyük bir meydan okuma gerçekleştirdiği ifade edilirken, Yunanistan'ın ise tatbikatı sakin ve yakından takip ettiği ifade edildi.

MİÇOTAKİS'İN ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde tatbikatın zamanlamasının da Yunanistan tarafından manidar bulunduğuna dikkat çekildi. Yunan medyası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in şubat ayında Ankara'yı ziyaret etmeye hazırlandığını belirterek, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın bu dönemde gerçekleştirilmesinin zamanlamasına vurgu yaptı.