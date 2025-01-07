Rasim Ozan Kütahyalı'dan Tülay Hatimoğulları açıklaması: Her iki taraftaki manyakları durduracağız

Yazar Rasim Ozan Kütahyalı, sürecin olumsuz sonuçlanması halinde her yerin Gazze'ye dönüşeceğini söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na tepki gösterdi. "Tülay Hatimoğulları Nusayri bir Arap'tır" diyen Kütahyalı, "Her iki taraftaki manyakları durduracağız. Daha sert önlemler de alınabilir." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a terör örgütü PKK'ya silah bıraktırma çağrısı yapmasıyla başlayan yeni süreç tüm hızıyla devam ediyor.

PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı tartışmaları alevlenirken, sürece dair kimi sert açıklamalar Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemindeydi.

Ümit Özdağ Çerkes, Tülay Hatmoğulları Arap Nusayri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullarını hedef alan Özdağ, Liderhaber kanalında konuştu:

Ben sana söyleyeyim. AK Parti adına ekranlarda çıkan kimileri, Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarına bayıldılar. Çünkü onlar PKK silah bırakmasın isteyenler, takıntıları var. Şehit olsun şu olsun bu olsun.

Ümit Özdağ örgütün lağverilmesini istemiyor. PKK'nin silah bırakmasını istemiyor. O istiyorki TSK'ya daha fazla saldırı yapılsın. Daha fazla asker şehit olsun. Kan aksın ki Zafer Partisi güçlenecek.

AK Parti adına da hareket ediyorlar. Erdoğancıyız diye yapıyorlar bunu. MHP kanadında fitne yok. MHP müthiş çelik çekirdek gibi. AK Parti medyasının kontrol edilmesi lazım.

Tülay Hatimoğulları Nusayri bir Arap'tır. Öyle bir açıklama yapmış ki silahların gömülmesini istemeyen bir ruha sahip. Ümit Özdağ onun Çerkes versiyonu. Sorumsuzca açıklamaları Kürt halkına zarar veriyor.

Tülay Hatimoğulları sen Kürt değilsin sen ayrıca DEM'li de değilsin. Başka bir aşırı sol Marksist Leninist fraksiyonun normalde seçime girse bin oy almayacak. Araptır, Nusayri'dir, Hataylı'dır.

Konunun acısını çeken teyzesinin oğlunu, kendi kardeşini kaybeden ister Türk ister Kürt olarak böyle sorumsuz açıklamalar yapmaz. DEM içinde Kürt olmayan saçma sapan konuşmalar yapan Arap solundan gelen böyle açıklamalar yaparsanız siz Kürt halkının düşmanısınız demektir.

Her iki taraftaki manyakları durduracağız. Daha sert önlemler de alınabilir. İstediğiniz kadar benden nefret edin. Her gün saldırıyorlar bana. Umrumda değil topluca gelin. 22 ekim süreci Türkiye'nin geleceği için şarttır."

Bahçeli süreci başlatmıştı

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM heyeti, hafta sonu İmralı ziyareti gerçekleştirmiş ardından siyasi partilerden randevu talep etmişti.