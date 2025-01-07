BofA'dan Türkiye raporu: Dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

Bank of America, 2024’ün ilk çeyreğinde enflasyonun asgari ücret artışıyla zirve yapacağını, TCMB’nin ise yıl boyunca yedi kez faiz indirimi yaparak faiz oranlarını yüzde 30’a düşüreceğini öngörüyor. Dolar/TL tahmini ise 44’ten 41’e revize edildi.

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Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda, aralık ayı enflasyonunun beklenenden düşük gerçekleştiğine dikkat çekti. Raporda, özellikle gıda ve hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın bu düşüşte etkili olduğu belirtildi. Ancak, 2024’ün ilk çeyreğinde enflasyon artışı öngörülüyor.

ENFLASYONUN İLK ÇEYREKTE ZİRVE YAPMASI BEKLENİYOR

BofA, 2024’ün ilk çeyreğinde asgari ücret artışı ve kontrollü fiyat düzenlemelerinin etkisiyle enflasyonun yükselişe geçeceğini tahmin ediyor. Ancak, önceki yıllara kıyasla asgari ücret artışı ve döviz kuru etkisinin daha sınırlı kalacağına vurgu yapıyor. Rapora göre, yılın ilk çeyreğinde enflasyonun zirve yapması beklenirken, yılın geri kalanında daha kontrollü bir seyir izleneceği öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmasının beklendiği ifade edildi. Bank of America, TCMB’nin 2024 yılı boyunca yedi kez faiz indirimi gerçekleştireceğini ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine düşeceğini tahmin ediyor. Ancak, enflasyonun beklenenden fazla artış göstermesi durumunda faiz indirimlerinin durdurulabileceği de not edildi.

DOLAR KURU VE TL TAHMİNİ

Raporda, Türk lirasının reel bazda değer kaybının sınırlı olacağı öngörülerek, yıl sonu dolar/TL beklentisi 44 TL’den 41 TL’ye düşürüldü. Pozitif reel faiz oranlarının yıl boyunca devam edeceğine dikkat çeken BofA, TL’nin stabilitesini koruyacağına yönelik olumlu bir tablo çizdi.