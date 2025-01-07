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Siirt’te kar nedeniyle kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt’te kar nedeniyle kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt’te kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 32 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla yeniden açıldı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Siirt’te etkili olan kar yağışı, Pervari, Şirvan, Kurtalan ve Eruh ilçelerindeki 32 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde, kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

KAR YAĞIŞI KÖY YOLLARINI KAPATTI

Dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, Siirt’in Pervari ilçesinde 20, Şirvan’da 5, Kurtalan’da 1 ve Eruh’ta 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar, köylerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri hemen harekete geçti. Yoğun kar temizleme çalışmaları sonucunda, yollar kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

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