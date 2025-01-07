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Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de kayıp verdi! Ölenlerden biri...

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de kayıp verdi! Ölenlerden biri...

​​​​İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 2'sinin de ağır yaralandığını duyurdu. Ölen askerlerden birinin binbaşı olduğu açıklandı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 932. Tabur'dan Bölük Komutanı Binbaşı Dvir Zion Revah (28) ve yardımcısı Yüzbaşı Eitan Israel Shiknazi'nin (24) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Olayda 932. Tabur'dan 2 askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Kara saldırısının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda 390'dan fazla İsrail askeri öldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 854 Filistinli öldü, 109 bin 139 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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