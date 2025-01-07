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2025 tarifesi belli oldu: EFT ücretlerine TÜFE zammı

2025 tarifesi belli oldu: EFT ücretlerine TÜFE zammı

EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, 6.300 TL’ye kadar olan işlemlerde ücret 6,39 TL, 6.300-304.800 TL arası işlemlerde 12,79 TL, 304.800 TL üzerindeki işlemlerde ise 159,97 TL olacak.

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Yüzde 44,38’lik yıllık enflasyon oranına paralel olarak, bankaların EFT ücretlerine ve işlem tutar basamaklarına zam yapıldı. Bankalararası para transferlerinde uygulanacak yeni komisyon oranları, 8 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

GÜNCELLENEN EFT ÜCRETLERİ

Yeni düzenlemeye göre, farklı banka hesapları arasında gerçekleştirilecek EFT işlemleri için alınacak komisyonlar şu şekilde belirlendi:

6.300 TL’ye kadar olan işlemler: Daha önce 4,43 TL olan EFT ücreti, yüzde 44,38’lik artışla 6,39 TL’ye yükseldi.
6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler: Bu tutar aralığında EFT komisyonu, 8,86 TL’den 12,79 TL’ye çıktı.
304.800 TL üzerindeki işlemler: Büyük ölçekli para transferlerinde alınan EFT ücreti, 159,97 TL olarak belirlendi.

EFT
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