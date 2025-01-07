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Doğan Holding'de üst düzey atama Hanzade Doğan dönemi

Doğan Holding'de üst düzey atama Hanzade Doğan dönemi

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, başkanlık görevini Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan'a devredecek.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, Doğan, görevi 1 Şubat itibarıyla üstlenecek. Faralyalı ise yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam edecek.

Holding, Faralyalı'nın liderliğinde, 13 yılda, yatırım portföyünü dönüştürdü. Medya başta olmak üzere birçok sektörden çıkış yaparak, yeni ve stratejik sektörlere giriş yaptı.

Yenilenebilir enerji alanında GalataWind'i kurarak sektörde öncü adımlar atan holding, Doğan Yatırım Bankası ile finans dünyasında yer edindi.

Değer birliği yapacağı ortaklıklar kuran holding, bölgesel hamle yapma stratejisi doğrultusunda, SESA ile esnek ambalaj sektörüne, KAREL ile iletişim ve elektronik sektörüne yatırım yaptı.

Girişimci bir ekiple Hepiyi Sigorta'yı hayata geçiren holding, Doğan Trend Otomotiv ile mobilite sahasındaki payını hem yeni markalar hem yeni alanlarla büyüttü.

Holding, Kanal D Romanya, radyo, dijital varlıklar ve ikinci kanalıyla Romanya'nın önemli medya gruplarından biri oldu.

Doğan Grubu son olarak Gümüştaş ve Esen Maden satın almalarıyla madencilik sektörüne giriş yaptı.

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