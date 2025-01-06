Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'i çıldırttı.

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı kırmızılılarda 16 maçta 13 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı yıldız sarı kırmızılıların lig liderliğinde ve Avrupa'da yenilgisiz devam etmesinde önemli rol oynadı.

Osimhen, ManU'ya cevap vermedi

Victor Osimhen'in performasını sürdürmesi, Manchester United Menajeri Ruben Amorim'in oyuncusu istemesine neden oldu. Ancak Osimhen, Amorim'in isteğine karşılık vermedi.

Transfer iptal oldu

Manchester United'ın Napoli ile anlaşmasına rağmen Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalmak istemesi transferin gerçekleşmemesine neden oldu.

Napoli'ye 81 milyon Euro kazandıracaktı

Devre arasında transfer olması halinde Napoli'ye 81 milyon Euro kazandırma ihtimalini engelleyen Victor Osimhen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i çıldırttı.

Napoli başkanı, Galatasaray'a haber gönderdi

La Repubblica'nın haberine göre Osimhen'e sinirlenen Başkan De Laurentiis, Galatasaray'a haber gönderdi. De Laurentiis, sezon sonunda Galatasaray'ın Osimhen'i transferi etmesi için haber gönderdi.