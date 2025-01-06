Sivasspor'da şok ayrılık! Sözleşmesinin feshedildi

Sivasspor, sezon başında kadrosuna kattığı Keita Balde'nin sözleşmesini feshetti. 11 resmi maçta 1 gol atan Balde, kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldı.

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Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve topladığı 19 puanla 17. sırada yer alan Sivasspor’da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Türkiye Federasyonu’na yıldız oyuncusu Keita Balde’nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Sezon başında transfer olduğu Sivasspor ile 11 resmi maça çıkan Balde bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.