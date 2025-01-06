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HABER /  POLİTİKA

Dem Parti - CHP görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu

Dem Parti - CHP görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu

DEM Parti İmralı heyeti, MHP, Gelecek, Saadet ve AK Parti ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Parti ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin ziyaret turu, yeni haftada da devam ediyor.

CHP ile görüşecek

MHP, Gelecek Partisi, Saadet partisi ve AK Parti ile görüşen DEM heyetinin CHP ile de görüşme tarihi ve saati netleşti. 

DEM Parti İmralı heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek. 

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