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Bodrum'da otomobil, içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düştü! Sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Bodrum'da otomobil, içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düştü! Sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen sürücü kurtarıldı.

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Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi'nden geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sırasında caddede ilerleyen Aysen Üstünel'in kullandığı 34 SJ 6195 plakalı otomobil çukura düştü.

Çığlık işiten vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Çukura düşen otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ise patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı, polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Çevredeki bazı sitelerin bahçelerinin de sular altında kaldığı olayda patlayan hattan boşalan tazyikli su denize kadar ulaştı. Kıyı şeridinin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

"Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar"

Otomobilin sürücüsü Aysen Üstünel, gazetecilere, "Çok korktum, yaşadığıma şükrediyorum. Daha kötü bir şey olabilirdi. Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. Ben o panik anında kriz geçirebilirdim. Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar. Araçta yalnızdım. Yanımda torunum olabilirdi." ifadelerini kullandı.

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