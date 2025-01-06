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Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2024'te TÜFE bazında 0,10 puan artarak 67,12'ye yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan artışla 67,12 oldu. Endeks, Kasım 2024'te 67,02 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,23 puan azalışla 96,88'den 96,65'e geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,59 puan, Yİ-ÜFE bazında da 9,96 puan arttı.

Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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