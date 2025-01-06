2025'in ilk listesi açıklandı! Mide bulandırdı...Kıymaya at ve eşek eti, peynire mantar ilacı...
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. Açıklanan son listede dana parça et ile kıyma yerine vatandaşa at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. İşte son liste...
Bakanlık son açıklamayı 25 Aralık 2024 tarihinde yapmıştı. Aradan geçen 12 günün ardından 2025'in ilk listesi yayımlandı.
Listenin en dikkat çekeni yine at ve eşek eti detayı oldu. Listeye göre, Antalya'da bir işletmenin dana-kuzu köfte ve dana parça et ile kıyma yerine vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı.
Kaydaş Gıda'ya ait "Cemalzede" adlı markanın tam yağlı eritme peynirinde ise "Natamisin" tespit edildi.
"Viejo Resveratrol Mozambique" markalı kahve ve "Bolld Extra" markalı çikolata da ise ilaç etken maddesi tespit edildi.