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İran'dan yeni savunma sistemi atağı! Test etmeye hazırlanıyorlar

İran'dan yeni savunma sistemi atağı! Test etmeye hazırlanıyorlar

İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Kadir Rahimzade İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran Silahlı Kuvvetleri’nin ortaklaşa geniş kapsamlı bir hava savunma tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu. Tatbikatta yeni bir hava savunma sisteminin de test edileceğini de belirtti.

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İran, yeni hava savunma tatbikatına başlıyor. İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Kadir Rahimzade, Devrim Muhafızları Ordusu ile İran Silahlı Kuvvetleri’nin ortaklaşa geniş kapsamlı hava savunma tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Tatbikatın önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Rahimzade, söz konusu tatbikatta yeni hava savunma sisteminin de test edileceğini ifade ederek “Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait yeni hava savunma sistemleri ülkedeki bazı hassas merkezlere konuşlandırıldı. Söz konusu tatbikat sırasında bu sistemlerin işlevselliği de değerlendirilecek” dedi.

Tatbikatın sadece belirli bir kısmının kamuoyuyla paylaşılacağını vurgulayan Rahimzade, “Geçtiğimiz yıl boyunca personelin aldığı eğitimlerin gözden geçirilmesi, düşman hareketlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ülkenin hava savunma ihtiyaçları doğrultusunda atılan adımlar tatbikatının temelini oluşturacak” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN GÜNEYBATISINDA FÜZE ATEŞLENDİĞİ İDDİASI

Dün gece İran’ın güneybatısında füze ateşlendiği iddia edildi. İran hava sahasında görülen füzelerin bir tatbikat kapsamında ateşlendiği öne sürülürken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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