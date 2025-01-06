Bakan Vedat Işıkhan: Anlaşma sağlandı, tüm haklar işveren tarafından karşılanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Polonez işçileriyle, işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığını belirterek, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm haklarının işveren tarafından karşılanacağını bildirdi.

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Bakan Işıkhan, Bakanlığın konferans salonunda TekGıda-İş Sendikası ile düzenlenen görüşmede, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Polonez İşletmesi'nde yaşanan eylemlerle ilgili önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını söyledi.

Bu süreçte hak arama mücadelesi veren tüm işçilere ve şirket yönetimine teşekkür eden Işıkhan, "Yaklaşık 6 aydır devam eden bu eylemler boyunca Bakanlık olarak sürecin başından itibaren hem işçi tarafı hem de işveren tarafı ile defalarca masaya oturduk. Ben bizzat dahil olmak üzere, Bakan Yardımcımız, Genel Müdürümüz ve ilgili bürokratlarımız, defalarca işçi ve işveren tarafı ile görüşmeler gerçekleştirdi ve temaslarımızı hiç koparmadık." diye konuştu.

Konuya çözüm odaklı yaklaştıklarını ancak bazı siyasi çevrelerin bu mevzuyu istismar ederek siyasi rant malzemesi haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Işıkhan, "Biz her zaman çözümden yana olduğumuzu göstererek bu siyasi şova müsaade etmeyerek, konuyu titizlikle ele aldık ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Bugün geldiğimiz noktada işçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini kamuoyuyla paylaşmak isterim." açıklamasında bulundu.

Bu anlaşmanın, özellikle işçilerin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulduğunu vurgulayan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır. Bizler, Türkiye'nin çalışanlarıyla, üreticileriyle, işverenleriyle büyüyen ve güçlenen bir ülke olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin temelinde birlik, beraberlik ve dayanışma vardır. Emeğin ve işin huzur ve uyum içerisinde devam etmesi için Bakanlık olarak her zaman işçi ve işverenin yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz."

Işıkhan, sürecin başından itibaren konuya katkı sağlayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sosyal diyalog örneği sergileyerek bütün paydaşlarla çalışmaya devam ediyoruz. Şu an geldiğimiz uzlaşma süreci de bunun bir örneğini temsil etmektedir." ifadesini kullandı.