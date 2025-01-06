Yemeksepeti kampanyısını güncelledi indirim oranı arttı

Yemeksepeti, kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği "Sepette100" kampanyasını güncelleyerek, indirim oranını artıran "Sepette150" kampanyasını hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni kampanya, 150 lira indirimle daha geniş restoran ve yemek seçenekleri sunmayı hedefliyor.

Ocak 2024'ten beri uygulamada olan "Sepette100" kampanyasının devamı niteliğinde olan "Sepette150" ile indirim tutarı yüzde 50 artırıldı. Kampanya, kullanıcıların katılımcı restoranlardan verecekleri siparişlerde "SEPETTE150" kodunu kullanarak 150 lira indirimden faydalanmalarına olanak tanıyor.

Kampanya, 31 Ocak'a kadar Burger King, KFC, Komagene ve Maydonoz Döner gibi popüler restoranların da aralarında bulunduğu geniş bir katılımcı ağıyla sunuluyor.

Kampanya, şirketin hazırladığı "Ayağa kalk büyüğün geldi!" sloganıyla tanıtıldı. Yemeksepeti, bu hamlesiyle kullanıcılarına daha fazla seçenek sunarak, lezzet dolu sofralar kurmalarını sağlamayı hedefliyor.