BIST 10.123
DOLAR 35,33
EURO 36,87
ALTIN 3.006,96
HABER /  GÜNCEL

O ilde de ekmeğe yüzde 25 zam geldi!

O ilde de ekmeğe yüzde 25 zam geldi!

Artan maliyetler sonrası çeşitli illerde ekmek fiyatlarına zam, gelmeye devam ediyor. YIlbaşı sonrasında Aydın, Ankara, Kayseri gibi şehirlerden sonra İzmir'de de ekmeğe zam geldi.

Abone ol

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

''MÜMKÜN OLDUĞUNCA KAÇINDIK''

Yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var. Girdilerimizde ortalama artış yüzde 50 oranında. Buna rağmen İzmir'deki toplumsal konsensüsü desteklemek adına, ekonomik güçlükler yaşayan insanlarımızı düşünerek yüzde 25 oranında fiyat artışı yaptık. Biz mümkün olduğunca ekmekte fiyat artışından kaçındık ancak gelinen noktada ekmek girdilerindeki tutulamaz artışı bir nebze olsun ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık. Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyor, İzmir Ticaret Odası, EBSO, İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle ortak hareket ediyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize’nin yeni çarşısı kentsel dönüşümde örnek oldu! Bakan Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik
Rize’nin yeni çarşısı kentsel dönüşümde örnek oldu! Bakan Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor: "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz"
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor: "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz"
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama! Öcalan bu formülle serbest kalacak
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama! Öcalan bu formülle serbest kalacak
Emeklilik iptali ve maaş iadesi başladı! SGK binlerce emekli için harekete geçti
Emeklilik iptali ve maaş iadesi başladı! SGK binlerce emekli için harekete geçti
Erdoğan'ı Emevi Camii'nde namaz kılmaya bekliyoruz
Erdoğan'ı Emevi Camii'nde namaz kılmaya bekliyoruz
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nde üst düzey atama
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nde üst düzey atama
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? UKOME'den flaş karar
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? UKOME'den flaş karar
Emeklilere refah payı verilecek mi? Kulislerde yüzde 4.21'lik fark için konuşulan senaryo
Emeklilere refah payı verilecek mi? Kulislerde yüzde 4.21'lik fark için konuşulan senaryo
Fidan'dan önemli mesajlar: Kudüs davasından geri durmamız imkansız
Fidan'dan önemli mesajlar: Kudüs davasından geri durmamız imkansız
YÖK tecrübesini Suriye ile paylaşacak
YÖK tecrübesini Suriye ile paylaşacak
Beşiktaş'ta Başkan Serdar Adalı mazbatasını aldı: "Bu göreve ve emanete layık olacağız"
Beşiktaş'ta Başkan Serdar Adalı mazbatasını aldı: "Bu göreve ve emanete layık olacağız"
Liverpool 3 hafta sonra tekledi Real Madrid maç fazlasıyla lider
Liverpool 3 hafta sonra tekledi Real Madrid maç fazlasıyla lider