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Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nde üst düzey atama

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nde üst düzey atama

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nin yeni Genel Müdürü Zeki Kalaycılar oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, 20 yılı aşkın bir süredir HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning - Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sektöründe çeşitli departmanlar ve üst düzey yönetim seviyelerinde kapsamlı bir deneyime sahip olan Zeki Kalaycılar'ı Genel Müdür olarak atadığını duyurdu.

Kalaycılar, özellikle tüketici deneyimi, dijitalleşme, strateji ve operasyonel mükemmeliyet gibi alanlarda uzmanlığa sahip.

Çok uluslu birçok şirkette üst düzey yönetim deneyimi ile dikkati çeken Kalaycılar, satış ve pazarlama, satış sonrası hizmetler, satın alma, tedarik zinciri gibi kritik departmanları yönetme ve geliştirme alanlarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimiyle şirketin büyüme ve gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Kalaycılar, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nin müşteri odaklı stratejilerini daha da güçlendirerek, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı ve yenilikçi çözümlerle tüketici deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, stratejik vizyonu, şirketin sektördeki güçlü duruşunu pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olacak.

Türkiye dışında CIS ülkelerindeki yapılanmadan da sorumlu olan Kalaycılar, bu bölgedeki iş hacminin artışına da odaklanacak.

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