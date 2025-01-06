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Öğrenciler okula döndü: Suriye'de üniversiteler yeniden açıldı

Öğrenciler okula döndü: Suriye'de üniversiteler yeniden açıldı

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kapatılan üniversiteler, yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden açıldı. Öğrenciler final sınavları ve dersler için üniversitelere döndü.

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Suriye’de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık’ta devrilmesinin ardından eğitim ve öğretime ara verilen üniversitelerde, yaklaşık bir aylık aranın ardından ders zili yeniden çaldı. Üniversitelerde bugün itibarıyla eğitim ve öğretim faaliyetleri yeniden başladı.

Rejimin yıkılmasının ardından yaşanan belirsizlik ve Noel tatili nedeniyle 8 Aralık’tan bu yana kapalı olan üniversiteler, öğrencilerin yoğun katılımıyla kapılarını tekrar açtı. Aranın sona ermesiyle birlikte öğrenciler, final sınavları ve ders programlarına dahil olmak üzere üniversitelere akın etti.

EĞİTİMDE NORMALLEŞME SÜRECİ

Suriye’nin çeşitli şehirlerinde bulunan üniversitelerde yeniden başlayan eğitim faaliyetleri, ülkede eğitim alanındaki normalleşme sürecinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Üniversite yetkilileri, derslerin ve sınavların kesintisiz bir şekilde devam etmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.

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