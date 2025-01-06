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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kadın yapılanmasına darbe

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kadın yapılanmasına darbe

 Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Mitra Mani kod adlı Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod adlı Zeliha Mahçup’u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT’in saha ajanları, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Aslan ve Mahçup’un, Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Türkiye’deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK’lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup’un yurt içine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

MİT​, iki kadın teröristi hedef listesine aldı. 

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