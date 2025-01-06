Üç harfli market zincirinde satılan sütler toplatılıyor! İçinden süt yerine su çıktı

Üç harfli market zincirlerinde satışa sunulan ve milyonların evine giren sütlerin içerisinden süt yerine su çıktı. Üretici firma olan Danone, yaptığı açıklamada, 'Birşah' markalı sütlerin bazı serilerine üretim aşamasında sehven içilebilir su konulduğunu duyururken, ilgili ürünlerin market raflarından toplatıldığı belirtildi.

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Danone tarafından yapılan açıklamada, UHT süt üretim teknolojisi nedeniyle üretimin başlangıç aşamasında sıcaklık dengesini sağlayabilmek için sütlerin içerisinde içilebilir su kullanıldığı aktarıldı.

Firma, sütler hakkında toplatma kararı verildiğini duyururken, ürünün herhangi bir şekilde sağlığa olumsuz etki edecek bileşen içermediği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.”