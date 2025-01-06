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Ferdi Tayfur'un en yakın dostu son isteğini açıkladı!

Ferdi Tayfur'un en yakın dostu son isteğini açıkladı!

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenazesinde kızı Tuğçe ve yeğeni kavga etmişti. Son olarak ise Ferdi Tayfur'un yakın dostu usta sanatçının son isteğini açıkladı.

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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan ve küs olan Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra da aile içinde yaşananlar gündeme geldi.

Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur son olarak "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek fenalaşmıştı.

Ferdi Tayfur vasiyeti 

Tuğçe Tayfur'un yakın dostlarından Kenan Çınar usta sanatçının ölümünün ardından son isteğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre; gazeteci Kenan Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" dedi.

Çınar, "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada bu istek gündem oldu. Bu isteği duyanlar "Yazık kızına kavuşamadan öldü" yorumlarında bulundu.

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