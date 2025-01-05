BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  SPOR

Mourinho'yu sinirlendiren puan farkı sorusu

Mourinho'yu sinirlendiren puan farkı sorusu

Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 yenerek galip geldi. Mourinho, maç sonrası oynanan futbolu beğendiğini belirtirken, Süper Lig'de gösterilmeyen kırmızı kartlara dikkat çekti. Puan farkı hakkında ise "Gerçeği konuşun" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURİNHO'NUN SÖZLERİ:

Çok fazla pozisyon yarattık ama çok gol kaçırdık. 7-1, 8-1 olacak bir maç oynadık. Bu oyundan dolayı mutluyum.

Oyuncularım profesyonellik göstererek bugün ki maçı kazanmayı başardılar.

Süper Lig'in ne kadar toksik bir lig olduğunu biliyoruz.

Son iki maçta 5 tane kırmızı kart var gösterilmeyen.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI KAPANACAK MI?

Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın 

İlgili Haberler
Mourinho'dan Galatasaray'a 'Washington D.C.'li gönderme Fenerbahçe, Hatayspor karşısında hata yapmadı
ÖNCEKİ HABERLER
1. Lig'de ilginç görüntü! Mustafa Yumlu ve hakem...
1. Lig'de ilginç görüntü! Mustafa Yumlu ve hakem...
Mourinho'dan Galatasaray'a 'Washington D.C.'li gönderme
Mourinho'dan Galatasaray'a 'Washington D.C.'li gönderme
Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında hata yapmadı
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında hata yapmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 36 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 36 terörist etkisiz hale getirildi
Karaman Valisi Fatih Çiçekli, bisiklet kazası geçirdi
Karaman Valisi Fatih Çiçekli, bisiklet kazası geçirdi
Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Kasımpaşa-Gaziantepspor maçında 4 gol VAR kararları
Kasımpaşa-Gaziantepspor maçında 4 gol VAR kararları
TÜGVA İzmir 'zimem defteri' geleneğini yaşattı
TÜGVA İzmir 'zimem defteri' geleneğini yaşattı
Göztepe yönetimi Galatasaray maçının hakem kararlarına isyan etti
Göztepe yönetimi Galatasaray maçının hakem kararlarına isyan etti
Burdur'da öğretmenevi bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu
Burdur'da öğretmenevi bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu