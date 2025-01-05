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Karaman Valisi Fatih Çiçekli, bisiklet kazası geçirdi

Karaman Valisi Fatih Çiçekli, bisiklet kazası geçirdi

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin, bisiklet kazası geçirmesi sonucu köprücük kemiğinde kırık oluştu. Çiçekli ameliyata alınırken, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çiçekli, merkeze bağlı Dere köyü Fisandun Barajı yolunda, bisiklet sürerken dengesini kaybederek düştü.

Korumasının yardımıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Çiçekli'nin, köprücük kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Serken Yurdakul, gazetecilere, Vali Çiçekli'nin bisiklet kazasıyla köprücük kemiğini kırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin genel durumu iyi. Acil serviste ilk tetkiklerini yaptık. Köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Yaptığımız tetkikler sonucunda lokal anestezi ile operasyona alınmasına karar verdik. Şu an ameliyatta. Kısa sürece taburcu olup sağlığına kavuşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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