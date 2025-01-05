Esenyurt'ta birlikte olduğu kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Esenyurt'ta birlikte yaşadığı kadını evde silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.Abone ol
Yeşilkent Mahallesi'ndeki sitenin 23. katından saat 03.00 sıralarında Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden çağrı alan polis harekete geçti.
Adrese giden ekipler, kapının kilitli, şüphelinin silahlı olması nedeniyle destek çağırdı.
Özel harekat ekiplerince girilen evde Burcu S. (36) ile Melik A. (36) yerde kanlar içinde bulundu.
Burcu S'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı Melik A'yı hastaneye kaldırdı.
Tedavisi süren Melik A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin yaptığı araştırmada, Melik A'nın birlikte yaşadığı Burcu S'yi silahla öldürüp intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.
Altay'ın çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.