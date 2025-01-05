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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'yi AK Parti mi CHP mi eritiyor? Şaban Sevinç'e rağmen Hadi Özışık kan kaybını açıkladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İY Parti'deki yaşanan kan kaybının nedenlerini Ekol TV'de anlattı.

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Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programın konukları, Hukukçu Dr. Onur İste, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Gazeteci Gaffar Yakınca'ydı.

Eski İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti. Zorlu’nun AK Parti’ye geçmesi bekleniyor. 2023'te 44 milletvekiliyle Meclis'e giren İYİ Parti'nin sandalye sayısı 29'a düştü.

İYİ Parti’den istifa eden milletvekillerinin 5’i CHP’ye, 4’ü AK Parti’ye geçti. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin ziyaretlerine ilişkin “İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır” dedi.

2023 genel seçimlerinde MHP'nin gerisine düşen ve 2024 yerel seçimlerde büyük oy kaşbı yaşayan İYİ Parti'deki erimeye ilişkin İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tespitlerini Ekol TV'de anlattı.

Programın tamamını izlemek için tıklayın

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