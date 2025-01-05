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Bomba iddia! İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da

Bomba iddia! İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Göztepe maçı sonrası Galatasaray için çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu. Kerimoğlu "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama yüzde 85-90 İlkay Gündoğan. Net değil. 85-90 diyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" dedi.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği maçı Tugay Kerimoğlu TRT Spor'da değerlendirdi.

Galatasaray'ın Göztepe maçındaki performansıyla ilgili Tugay Kerimoğlu, "Ara sonrası performans nasıl çıkacak dediğimizde kötü olduğunu söyleyebilirim. Dengeli bir başlangıç var. Rakibin konumu ve oynadığı oyunla birleştirdiğinizde normal geliyor. Gol ve golden sonraki performansta Galatasaray'da düşüş var" dedi.

"Hayal satmayı sevmem ama"

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray için çarpıcı bir transfer iddiasında da bulundu. Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'la ilgili Tugay Kerimoğlu, "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama yüzde 85-90 İlkay Gündoğan. Net değil. 85-90 diyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili ayrıca Tugay Kerimoğlu, "İçerideki süreç (Manchester City) nedir bilemem ama hak eden de bir oyuncu. Ya devre arası ya da lig sonu. Olabilir, öyle bir durum var" dedi.

Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlkay Gündoğan iddialarına yanıt veren Okan Buruk, "Savunma ve hücum için takviye düşünüyoruz. İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli." dedi.

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