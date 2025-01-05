Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki: Penaltı değil, penüstü

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yöneticiler Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan müsabakada verilen kararlara tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından tepki gösterdi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor. Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı kararlar, Türk futbolunda adil rekabeti isteyenlere ve kulübümüze karşı açık bir meydan okuma haline gelmiştir. Hakemler, bir takım lehine hata yaptıklarında görev almaya devam edeceklerini; karar doğru bile olsa, bu karar bir takımın aleyhine olduğunda ise haftalarca maç yönetememe cezası alacaklarını çok iyi bilmektedirler. Bu çarpık düzen, Galatasaray’a her yolu açmakta, cesaret vermektedir. İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler. Yaşanan tüm bu kayırma ve kuralsızlıklar laf oyunları ve gündemi saptırmaya yönelik taktiklerle, arsızca sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur! Adaletin tesisi ve sahada alın teri ile kazanılan emeklerin hakkının verilmesi için yabancı hakem uygulaması derhal hayata geçirilmelidir. Bu konuda tavrımız, beklentimiz ve talebimiz net ve açıktır; Türk futbolunun sportif gerçeklikten uzak adaletten yoksun bir gün daha geçirmesine tahammülümüz yoktur!"

HULUSİ BELGÜ: EMEK HIRSIZLIĞI, ŞAİBE!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

AHMET KETENCİ: YETER ARTIK

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, bir tiyatro perdesi fotoğrafı ve tiyatro tanımı paylaşarak altına, "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık." yazdı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: PENÜSTÜ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, penüstü. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı.